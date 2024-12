Rompipallone.it - Terremoto Premier League, arriva un altro caso di doping: il comunicato non lascia dubbi

Scoppia una nuova bufera in. Salta fuori la notizia seguita dalsu un nuovo presuntodi: il club non riesce a crederci.in, tutto può succedere dopo che è stata comunicata un’altra positività al: c’è la nota ufficiale che conferma tutto.Quanto sta accadendo in Inghilterra e nel campionato inglese è già diventato di dominio pubblico. Diversi sono stati purtroppo fin qui negli ultimi mesi i giocatori risultati positivi al: come nel, più eclatante, di Paul Pogba e/o del Papu Gomez. Ma la lista sembra essere destinata ad allungarsi. Ecco le ultime novità sul presuntodi, ile la risposta del giocatore., Mudryk positivo al test anti. Il rischio è di 4 anni di squalifica: c’è ilÈ scoppiato un vero e proprioinnel momento in cui l’esterno del Chelsea e della nazionale ucraina, Mykhailo Mudryk, è risultato positivo ad un test