Bergamonews.it - Regali di Natale: ecco cosa scelgono gli italiani

Leggi su Bergamonews.it

Dicembre, il mese di, è arrivato e anche quest’anno parte la corsa aida mettere sotto l’albero. Analizzando i numeri dell’Assemblea Confesercenti 2024, è chiaro il rallentamento delle spesa delle famiglie: nel 2024, infatti, sono spariti 3,2 miliardi di euro di consumi. Secondo le valutazioni di Confesercenti, la spesa delle famiglie registrerà un lieve recupero nel 2025, con una crescita stimata attorno allo 0,7%. Il periodo natalizio, come sempre, rappresenta un’eccezione perché sembra che nessun italiano rinunci a un dono da mettere sotto l’albero. Dal bonus di, potrebbero arrivare oltre 400 milioni di euro di consumi aggiuntivi.Ma quali sono i gusti del Bel Paese in fatto didi? Da qualche anno a questa parte in cima a tutte le classifiche di gradimento resistono le experience culturali ed enogastronomiche, confermate anche dai dati che registrano un aumento delle nuove imprese di alloggi e strutture ricettive, aumentate del 215% rispetto al 2014, proprio grazie alla spinta della ricettività diffusa, dalle 784 del 2014 alle quasi 3.