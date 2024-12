Biccy.it - Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: “Strega, perdono ma non dimentico” – ecco cosa era successo fra le due

è tornata ad essere da stasera una concorrente del Grande Fratello e su InstagramDesi è sbizzarrita nei commenti. Sotto a un post della pagina del programma ha scritto una serie di commenti: “, rompi p4lle, mi stava sempre alle calcagna,ma non“.Il rancore diDerisale al novembre del 2020 quandoha osato nominarla al Grande Fratello Vip dopo che quest’ultima, la settimana prima, le aveva chiesto se le faceva il favore di non nominarla.“non mi è piaciuta. Lei nella puntata precedente mi dice: “Non mi nominare ti prego che c’è mio marito”. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Non è unada ridere. Io le tolgo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo.