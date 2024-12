Neymar racconta | I tifosi del Psg venivano sotto casa mia | volevano picchiarmi

Leggi su Sportface.it

L’asso brasilianoha rilasciato un’intervista esclusiva a RMC Sport, parlando degli anni trascorsi in Francia, quando ha militato nel Psg, ma anche della scelta di trasferirsi all’Al Hilal, in Arabia Saudita. Molti i temi interessanti toccati dal sudamericano, che ha svelato anche alcuni retroscena in merito al suo rapporto con iparigini.Il bilancio dell’esperienza al Psg“E’ stata positiva e negativa allo stesso tempo. Buona perché penso di aver vissuto il miglior momento della mia carriera, calcisticamente parlando. Cattiva perché sono stato spesso e a lungo infortunato. Sicuramente c’è un po’ di tristezza, ma non dimenticherò i grandi momenti vissuti, soprattutto la finale di Champions League. Avremmo potuto vincere, ma in quelle partite contano i dettagli. Ho scritto la mia storia in Ligue 1 ed è stato positivo per la mia carriera”.