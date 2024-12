NBA 2024 2025 | successi per Cleveland e Denver Harden trascina i Clippers

Leggi su Sportface.it

Sei incontri valevoli per la regular season NBAsono andati in scena nella notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre. Non sono mancate le emozioni tra partite finite all’overtime, gare decise nei secondi finali e prestazioni individuali degne di note. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto e a fare il punto sulla stagione regolare.Quarantello di MaxeyI Philadelphia 76ers sconfiggono per 121-108 gli Charlotte Hornets e lo fanno grazie ad una prestazione maiuscola di Tyrese Maxey. 40 punti (di cui 6 triple), 5 rimbalzi, 5 assist e 4 palle rubate sono i notevoli numeri del classe 2000, che si carica sulle spalle la squadra. Da segnalare anche i 33 punti di George, prezioso nel colpo esterno dei suoi.Vincono i Pistons di Fontecchio125-124. Questo il punteggio con cui i Detroit Pistons hanno superato ai supplementari i Miami Heat nel segno di Cade Cunningham, autore della sesta tripla doppia in stagione (20 punti, 11 rimbalzi e 18 assist).