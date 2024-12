Ilrestodelcarlino.it - Massa contro l’abbandono dei rifiuti

Lombarda nuove misure per contrastaredei. In particolare sono state adottate nuove misure operative, il potenziamento della sorveglianza, l’ottimizzazione dei cestini pubblici e un ruolo sempre più essenziale dei volontari. Grazie alla collaborazione con il gestore del servizio, l’amministrazione comunale ha introdotto un passaggio aggiuntivo per il recupero degli abbandoni e la pulizia delle isole ecologiche, che si svolgerà il sabato pomeriggio. In precedenza, con interventi concentrati solamente il martedì e il giovedì, iabbandonati il giovedì sera restavano sul suolo pubblico fino al martedì successivo, con ben 5 giorni di attesa. Previsto anche il potenziamento della sorveglianza: continueranno le attività dillo e prevenzione in stretta collaborazione con la Polizia locale e si sta lavorando ad una convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), per intensificare la prevenzione e la vigilanza sul territorio.