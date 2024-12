Bergamonews.it - “Magico Natale”, a Romano week-end di eventi

Leggi su Bergamonews.it

di Lombardia.di Lombardia si prepara ad accogliere ile la sua magia con una due giorni digratuiti dedicati a grandi e piccini, che animeranno il centro cittadino. Il 21 e 22 dicembre, infatti, andrà in scena “, il-end dedicato alla magia delche offrirà spettacoli, giostre e attrazioni per bambini, insieme a food truck, bancarelle e negozi aperti. Il 21 dicembre, a partire dalle 14.30 e fino alle 17.30, la suggestiva Piazza della Rocca ospiterà una serie didedicati al divertimento e alla tradizione. I partecipanti avranno l’opportunità di tuffarsi nel passato con una selezione di giochi in legno tradizionali che richiamano i divertimenti di altri tempi. Alle 16, in Piazza Roma, con replica alle 18, si terrà lo spettacolo di Thomas Goodman, un artista riconosciuto per la sua straordinaria abilità nel creare bolle di sapone.