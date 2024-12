Lapresse.it - L’Ue avvia un’indagine su TikTok per le presidenziali in Romania

La Commissione europea hato un procedimento formale controper sospetta violazione del Digital Services Act (DSA) in relazione all’obbligo didi valutare e mitigare correttamente i rischi sistemici legati all’integrità elettorale, in particolare nel contesto delle recenti elezionirumene del 24 novembre. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato: “Dobbiamo proteggere le nostre democrazie da qualsiasi tipo di interferenza straniera. Ogni volta che sospettiamo tale interferenza, soprattutto durante le elezioni, dobbiamo agire rapidamente e con fermezza. A seguito di gravi indicazioni che attori stranieri abbiano interferito nelle elezionirumene utilizzando, stiamo ora indagando a fondo seabbia violato il Digital Services Act non affrontando tali rischi.