Ilfattoquotidiano.it - “Lo so papà, Babbo Natale non esiste”, “Già, sono sempre stato io”: il video dell’abbraccio tra padre e figlio diventa virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lo so, Santa Claus non è“. Queste le prime parole delche Donovan McDaniel ha posu Instagram: con lui c’è suo13enne che dice, appunto, di avere scoperto la verità su. Segue un abbraccio, la consapevolezza di aver perso un po’ di fanciullezza per il, e la nostaglia di aver perso un po’ di magia per il. Che alla fine del filmato dice: “Sai,io Santa“. “Non avrei mai pensato di mantenere la magia delcon miocosì a lungo, ma è la persona migliore che io conosca e con mia moglie ho deciso che non gli avremmo detto nulla, finché non fosse venuto lui a chiederci la verità”, si legge come didascalia del filmato.“La verità è che lo chiede da un paio d’anni, e ilin me non riusciva a guardare quei grandi, bellissimi occhi marroni e dirgli quello che già sapeva – si legge ancora – La buona notizia è che ora abbiamo un aiutante in più.