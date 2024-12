Sport.quotidiano.net - L’ex fischietto Marelli ed il famigerato mancato cartellino rosso del 2007. "Il fallo di Del Piero? Errore grave»

Il prossimo 26 febbraio quel pessimo arbitraggio diventerà maggiorenne. Sono trascorsi quasi 18 anni da quel Modena-Juventus 0-1 di Serie B, stagione 2006-07, quando l’alloraLucafece infuriare lo stadio Braglia per la mancata espulsione di Alex Deldopo un intervento su Nicola Campedelli. Un episodio chedirettore di gara – ora commentatore per Dazn – ha ripercorso ieri durante la puntata di ’Centrocampo’, il format social da oltre 50 milioni di view dei due youtuber Benve e Genny che ogni lunedì mette sotto i riflettori un personaggio dello sport.arbitro di Como ripercorrendo la sua carriera ha indicato nella gara di Modena la peggiore in assoluto. "Non ho arbitrato male, ma peggio – ha spiegato con onestà – non ne ho beccata una e sono stato sospeso giustamente per un mese, un episodio che ha segnato la mia carriera.