Jannik Sinner il profilo Wikipedia più cercato nel 2024 | oltre 5 milioni di click

Ilè stato un anno da record per: i primi due titoli slam della carriera, il primo posto del ranking, la vittoria alle Atp Finals di Torino e la seconda Coppa Davis consecutiva con l’Italia sono solo le punte dell’iceberg di una stagione che rasenta la perfezione. Anche al di fuori del campo da tennis, l’altoatesino ha riscosso sempre più successo, arrivando ad essere una vera e propria star. A dimostrarlo sono i dati di Wikimedia Italia, che gestisce l’enciclopedia online: ildiè stato infatti il piùnelsulla piattaforma, con 5.023.355totali. Nettamente staccati gli altri, con la squadra di calcio del Napoli seconda con 2.863.957 visite e la Rai con 2.400.763.Questo è quanto scrive Wikimedia, che per estrapolare questi dati si avvale delle ricerche del volontariopier: “Dopo essere già stato una presenza fissa delle nostre classifiche e aver guadagnato il titolo di voce più letta nei primi sei mesi dell’anno, il tennista italiano ha consolidato ulteriormente il proprio vantaggio su tutte le altre pagine e (stra)vinto anche in questo caso: un successo ”piccolo”, rispetto a quelli sul campo, ma che riflette bene ileccezionale dell’altoatesino“.