Lanazione.it - Il ’Sole’ premia Pistoia. Un balzo di tre posizioni nell’annuale classifica sulla qualità della vita

Il miglior posizionamento dell’ultimo quinquennio, recuperando trerispetto al 2023 e piazzandosi sostanzialmente sui livelli del 2018. "Il Sole 24 Ore", come da tradizione, a pochi giorni dalla fine dell’anno ha pubblicato lanazionale relativa allanelle 107 province italiane epuò guardare al futuro con un leggero ottimismo in più. La graduatoria, che si riferisce a fattori elaborati durante lo scorso anno e composta da sei macro-aree, mette la nostra provincia al 61° posto con 548,28 punti, andando a migliorare quindi il 64° di dodici mesi fa e indubbiamente in netta ripresa rispetto al 77° posto del 2020, per parlare del punto più basso, anche se rimane la costante di essere nella seconda metà dioramai da 22 anni: era il 2002, infatti, quando evidentemente sul nostro territorio si viveva decisamente meglio di adesso, certificato dal 38° posto nazionale, per non parlare – andando ancora più a ritroso – del miglior risultato di sempre che risale al 1994 quandoera addirittura in quattordicesima piazza.