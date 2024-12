Lanazione.it - Il derbissimo regala emozioni. E lancia i Dragons alla super sfida

Leggi su Lanazione.it

Stati d’animo diametralmente opposti, dopo il derby, nei quartier generali delle squadre pratesi impegnate in serie C maschile. Grande soddisfazione in casa, dopo il successo ottenuto nella prima stracittadina della stagione, nella bolgia di una palestra Toscanini gremita di tifosi. Una vittoria che consolida la seconda posizione in classifica. "Dico un grazie a chi è venuto a sostenerci, abbiamo gradito il tifo dei nostri supporter che credono nel nostro club e questo è un grande stimolo. Era una gara importante, ci consente di allungare questa striscia positiva, eguagliando il nostro record societario di sette vittorie consecutive - commenta coach Pinelli - . La cosa importante è vedere come siamo riusciti a vincere questa partita, con la difesa e lo spirito collettivo, tenendo anche in questa circostanza sotto i 70 punti i nostri avversari.