Il Ceparana mantiene il primato

Seconda Categoria – Decima giornata Girone F Ilcontinua a macinare vittorie, la settima in dieci giornate, godendosi ildel girone F. A seguire il Calcio Popolare che pareggia contro il Rebocco. Prova ad insidiare la vetta anche il Lerici che travolge il Mamas Giovani con il risultato tennistico di 6-1. Ottimi successi anche del Magra Azzurri U21 sull’Albianese e del Monterosso sullo Speziasportale. Pareggiano San Lazzaro Lunense-Vezzano. Le partite San Lazzaro Lunense - Vezzano 2-2. Marcatori: 4’, 5’ Sacchi (V), 32’ Cini (S), 90’ aut. Neri (V). Calcio Popolare - Rebocco 1-1. Marcatori: 26’ Conti M. (C), 60’ Rrokaj (R). Albianese - Magra Azzurri U21 0-2. Marcatori: 33’ rig. Folegnani, 66’ Bernardini. Bolanese B –2-4. Marcatori: 57’ Marianelli (C), 58’ Angeli (B), 66’, 80’ e 84’ Maggiari (C), 86’ Bosco (B).