Firenze, il Rotary Club della Toscana dona 10 lettini elettrificati all'Asl Toscana centro

, 17 dicembre 2024 - Sono stati consegnati nei giorni scorsi, grazie a un’iniziativa dizione del Distretto 2071 delInternational () a favoreUSL, i dieciper visite ostetriche e ginecologiche con movimento elettrico, in altezza e inclinazione, per favorire l’accessibilità a persone con disabilità e ridotta autonomia. I nuovi ausili sanitari sono stati distribuiti nei consultori Palagi, D’Annunzio, Morgagni di, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio nell’area Nord Ovest, Figline nell’area Sud Est, Fucecchio e San Miniato per l’empolese, consultorio delle Fornaci a Pistoia eSalute Donna di Prato. L’intento, come sottolineato dalla dottoressa Margherita Magi Damiani, promotrice del progetto, è quello di facilitare l’accesso alle cure a tutte quelle donne che, trovandosi nell’impossibilità di salire sul lettino in autonomia, non di rado rinunciano o rimandano una visita specialistica per non trovarsi in difficoltà o in soggezione.