Napolipiu.com - De Laurentiis e Conte sono due vincenti: pronti due rinforzi a gennaio

Leggi su Napolipiu.com

Deduedue">Gli azzurri secondi in classifica puntano a rinforzare la rosa: priorità alla difesa dopo l’infortunio di BuongiornoLa stagione del Napoli sta procedendo secondo i piani, con la squadra che occupa il secondo posto in classifica a sole due lunghezze dall’Atalanta. Un rendimento che avvicina gli azzurri all’obiettivo primario: il ritorno in Champions League.L’ambizione di De, però, spinge la società a guardare oltre. Il presidente e il tecnico, accomunati dalla mentalità vincente, hanno già pianificato la strategia per il mercato di. L’infortunio di Buongiorno ha reso prioritaria la ricerca di un nuovo difensore centrale, con Ismajli e Kiwior in cima alla lista dei desideri.Non solo difesa nei piani del club partenopeo.