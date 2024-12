Inter-news.it - Calhanoglu sempre più idolo Inter: ‘pareggia’ i numeri del passato

Leggi su Inter-news.it

Hakanapre la goleada di Lazio-(0-6) trasformando il rigore del vantaggio. Migliorando la sua media gol rispetto al.SEMPLICE STATISTICA – Hakanè il primo marcatore della goleada di Lazio-(0-6), trasformando il rigore del vantaggio. E archiviando così l’errore contro il Napoli, l’ultimo tiro dal dischetto del turco prima di ieri sera. Con questa trasformazione, il numero 20 sale così a 32 gol in 151 presenze con la maglia dell’. Pareggiando così il numero di reti siglate col Milan, la sua ex squadra. Con la sottile differenza che in nerazzurro ci ha impiegato 21 partite in meno rispetto alle 172 in rossonero. Un ulteriore motivo di orgoglio per, nonostante il paragone col suosia ormai un eufemismo.PARAGONE INUTILE – Se si potesse tornare indietro al giorno prima della firma dicon l’, si vedrebbe un palmarès con appena un titolo.