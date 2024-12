Ilnapolista.it - Buongiorno era l’unico giocatore davvero insostituibile della squadra (Gazzetta)

era)È il giorno delle grida di dolore per l’infortunio ache in allenamento è caduto dopo uno scontro di gioco e si è fratturato due vertebre lombari. Lascrive di un ballottaggio tra Juan Jesus e Rafa Marin. Noi invece crediamo che non giocherà nessuno dei due. Al centrodifesa Conte piazzerà Olivera oppure Di Lorenzo. Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:era probabilmente. Almeno è ciò che ha detto il campo nelle prime sedici giornate. Alessandro ha saltato soltanto il match d’esordio a Verona, col Napoli tramortito 3-0 dall’Hellas in un retaggiostagione precedente. Poi la sua fisicità e il suo senso tattico hanno trasformato il Napoli e accanto a lui anche Rrahmani era tornato sui livelli scudetto.