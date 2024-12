Ilrestodelcarlino.it - Bologna scende al 9° posto nella classifica 2024 del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita

Moroni Ladel24 Oreriflette un anno pieno di sorprese. A cominciare dal piazzamento diche resta in testa alle altre Città metropolitane, ma perde 7 posizioni,dal podio e arriva al 9°su 107 province (nel 2022 era prima). Una sorpresa non solo per il dato assoluto, ma per uno dei due indicatori che migliora: Giustizia e sicurezza (con Ambiente e servizi). Soddisfatto il sindaco Matteo Lepore: "Le impressioni sono positive perché siamo la prima delle grandi città. E quella che meglio sta affrontando le sfide urbane". In disaccordo le opposizioni: "Lepore, nonostante l’evidenza, si dice soddisfatto. Non capiamo quali siano le motivazioni per essere orgogliosi di questo tonfo". "Esseretop 10 delle migliori città potrà anche essere consolante, ma non prendere atto delle posizioni perse è da miopi", aggiungono da Forza Italia, mentre per il leghista Giulio Venturi il report "è una bocciatura senza appello".