Feedpress.me - Aumento di stipendio ai ministri: dietrofront del governo. Crosetto: "Ritiriamo l'emendamento". Solo rimborso spese

«Abbiamo chiesto ai relatori» di ritirare l’che prevede l’delloper ied i sottosegretari non parlamentari per «evitare inutili polemiche» . «Quello che non sarebbe comprensibile per nessuna altra professione e cioè che due persone che fanno lo stesso lavoro, nella stessa organizzazione, abbiano trattamenti diversi, - aggiunge il ministro - per chi fa.