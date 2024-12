Corrieretoscano.it - Articoli natalizi non sicuri in vendita nel negozio: maxisequestro a Roccastrada

GROSSETO – Natale sicuro, sequestri a pioggia di materiale non conforme in provincia di Grosseto. La Guardia di Finanza sta intensificando le attività di controllo del territorio, monitorando in modo capillare la merce posta innegli esercizi commerciali maggiormente frequentati in questo periodo dell’anno.Gli interventi, oltre a proteggere i consumatori dai rischi che possono derivare dall’utilizzo di prodotti non, contribuiscono a garantire il corretto funzionamento del mercato affinché gli operatori economici onesti possano beneficiare di una sana e corretta concorrenzaQuesta volta, a finire sotto la lente dei finanzieri della Compagnia di Follonica è stato unubicato nel comune diche esponeva, pronti per la, numerosi(luminarie, addobbi, giocattoli e accessori elettronici) privi dei requisiti minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria, ovvero di quelle informazioni indispensabili a garantirne sicurezza e genuinità, in particolare quando destinati ai più piccoli.