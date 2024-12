Liberoquotidiano.it - AIDI, Roma: “Networking Forum 2024, far crescere il sistema Paese”

Leggi su Liberoquotidiano.it

- L'evento annualepromuove iltra aziende e diventa un moltiplicatore di best practice per la crescita e lo sviluppo del, 17/12/- Il, tenutosi ieri presso il Best Western Plus Hotel Universo di, si è dimostrato ancora una volta un successo, a parlare sono le oltre 300 presenze registrate al consueto evento di fine anno organizzato da- Associazione Imprese d'Italia. Nata nella capitale durante il periodo della pandemia, con l'obiettivo chiaro di dare risposte ad un malessere diffuso ed un supporto fattivo al mondo produttivo, oggi l'Associazione ha raggiunto oltre 250 imprese aderenti ed una capillarità estesa su tutto il territorio nazionale. “Come ogni dicembreorganizza un incontro ditra tutte le aziende appartenenti al nostro ecoassociativo”, commenta il Presidente Andrea Pierleoni.