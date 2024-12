Anteprima24.it - Aeroporto di Salerno, Filt Cgil: Brindisi da 100mila… calici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ unda 100mila, quello proposto dai rappresentanti sindacali della: tanti quanti sono i passeggeri che da luglio a dicembre hanno usato come scalo l’di. Risultato da celebrare per il sindacato che guarda anche con fiducia al nuovo anno, quando proseguiranno i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera che attraverso sei stazioni finirà per collegare la stazione centrale dicon l’. Il 2025 consoliderà il ruolo strategico dello scalo nel panorama aeroportuale, offrendo 18 destinazioni dirette di cui 13 internazionali entro lessato 2025. La nota del Sindacato si completa con un grazie a Gesac e a tutti gli attori istituzionali che hanno partecipato allo sviluppo della infrastruttura.L'articolodida 100mila.