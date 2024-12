Lapresse.it - Addio a Marisa Paredes, la musa di Almodovar morta a 78 anni

L’attrice spagnola, che nelle sua lunga carriera ha recitato in più di 75 film, èall’età di 78. Ne ha dato notizia l’Accademia del Cinema, di cui era presidente, in una nota in cui afferma che “il cinema spagnolo è rimasto senza una delle sue attrici più iconiche”.negliha interpretato donne forti, ambivalenti, combattute, passionali, enigmatiche e umane. E’ stata una delle muse del regista Pedro Almodóvar con cui iniziò a collaborare nel 1983, interpretando Suor Estércol nel film Entre tinieblas. Successivamente ha indossato i pdella diva Becky del Páramo in Tacones lejanos e della scrittrice Amanda Gris in La flor de mi secreto, ruolo per il quale ha ricevuto una nomination ai Goya. Ha preso parte anche ai lungometraggi Tutto su mia madre, Parla con lei e La pelle che abito.