Ilnapolista.it - A gennaio il Barcellona potrebbe perdere a zero Dani Olmo, dopo averlo pagato 60 milioni questa estate

Ci risiamo. Come il Natale, arriva puntuale ogni anno quel momento in cui ilnon può “registrare” un suo giocatore perché ha sforato i rigidi parametri economici della Liga. Stavolta è il caso di un big:.Il Barca ha comprato il centrocampista spagnolo dal Lipsia per 60di euro e oraperderlo a parametro. Come è potuto succedere? Ripercorreassurda vicenda il New York Times, parlando con varie fonti del club e della Liga.Ricapitolando molto sommariamente: la Liga stabilisce un limite di spesa per gli stipendi per ogni squadra in base alle entrate che genera, insieme a eventuali debiti e perdite. Ogni club che supera il limite è costretto a scaricare gli stipendi e a trovare nuove fonti di reddito prima di poter registrare nuovi giocatori senza restrizioni.