Ilfattoquotidiano.it - Studentesse “impiegate” come babysitter per i figli delle prof: polemica per il progetto di alternanza scuola-lavoro a Vicenza

Chi l’ha promosso l’ha definito un “service learning”, ovvero un servizio alla collettività ma molti l’hanno tradotto dicendo che si tratta diaideiessori. Stiamo parlando del Pcto, ovvero di quello che è conosciuto da tutti. A, un’intera classe quarta del liceoscienze umane “Don Giuseppe Fogazzaro” lo sta facendo prendendosi cura deipiccoli dei docenti dell’istituto “Almerico Da Schio”, per risolvere le difficoltà di gestione familiari durante consigli di classe, collegi docenti e altre attività pomeridiane.Una soluzione che ha registrato da subito. Al “Da Schio” hanno messo a disposizione due aule dotate di arredi, ausili e sussidi utili ad attività ludiche e formative, in cui le liceali di 17 e 18 anni restano con 28 bambini dai 3 agli 11 anni, divisi in due gruppi, durante i pomeriggi di attività collegiali, tutti già calendarizzati fino a giugno.