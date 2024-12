Tvzap.it - “Sono spietata”. “Uomini e Donne”, Gemma ha un crollo emotivo ma Tina non la perdona

News tv. “”,ha unnon la. Ogni pomeriggio su Canale 5 va in onda, il dating show condotto e ideato da Maria De Filippi per aiutare le parsone a trovare l’amore. Tra i volti noti del programma cisicuramenteGalgani eCipollari, acerrime nemiche da sempre. Nella puntata di oggiha avuto une anche davanti alle sue lacrimenon l’hata, continuando ad infierire. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, è finita: nessun lieto fine per la coppia overLeggi anche: “”, grave lutto perGalganiLeggi anche: “”, è finita: nessun lieto fine per la coppia overLeggi anche:Cipollari, attacco durissimo aGalgani: “Assatanata”“”,ha un: le frecciatine diNuovi colpi di scena per il pubblico di, il programma del pomeriggio di Canale 5.