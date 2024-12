Ilfoglio.it - Scholz affondato: la Germania al voto a febbraio

Dopo le elezioni dell’ottobre del 2017 ci vollero 171 giorni di negoziato prima che Angela Merkel potesse varare il suo quarto e ultimo governo. In quella occasione, è vero, la classe politica tedesca perse più tempo del solito cercando per i primi mesi dopo ildi mettere in piedi una Jamaika-Koalition, un’alleanza nero-verde-gialla con Cdu, ecologisti e Liberali. Furono questi ultimi, gli stessi che hanno provocato la fine anticipata del primo e forse ultimo governo di Olaf, a mandare a picco l’illusione “giamaicana”. Così nel 2018 si tornò a una più rodata Große Koalition, la stessa che aveva governato lasempre con Angela Merkel fra il 2013 e il 2018. Nel 2013 ci erano voluti 86 giorni di negoziato per dare vita alla grande coalizione, un tempo lungo ma senza troppi scossoni: la continuità allora era garantita da Merkel che cambiava cavallo ma restava cancelliera.