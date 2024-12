Movieplayer.it - Ryan Reynolds e Hugh Jackman, dopo Deadpool & Wolverine ecco il nuovo film insieme

La coppia ha trovato immediatamente unprogetto cinematografico al quale collaborare ancora una voltailMarvel Le star del grande successo di quest'estate, le due star di, potrebbero riunirsi in un altro progetto che potrebbe includere anche il regista Shawn Levy. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter,ha dichiarato di essere al lavoro sulBoy Band, incentrato su delle pop star che invecchiano, e vorrebbe coinvolgerenel progetto. "Voglio davvero fare Boy Band, e sto ancora cercando di capire il modo più intelligente per realizzarlo", ha spiegato. Un rappresentante diha poi confermato che l'attore è in trattative conper unirsi al cast della pellicola.