Anteprima24.it - Risorse idriche: l’Eic definisce piano di gestione per Alto Calore

Tempo di lettura: 2 minutiUnoperativo perServizi, con tre linee di intervento per ladel servizio idrico sul territorio irpino. Si è tenuto oggi un tavolo tecnico in Regione Campania alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, del Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo, del direttore dell’Ente Idrico Campano Giovanni Marcello, del coordinatore dell’Ambito Distrettuale Irpino del, Beniamino Palmieri, del dirigente regionale per il Ciclo integrato delle acque Rosario Manzi, dei Consiglieri regionali Maurizio Petracca e Vincenzo Alaia e di una delegazione diServizi guidata dal Presidente Antonello Lenzi.Durante l’incontro sono state affrontate le principali criticità legate allaidrica nel territorio irpino, individuando tre ambiti di intervento prioritari per affrontare la situazione in modo strutturato e operativo:Eliminazione delle perdite attive: è stato stabilito di implementare, nell’immediato, un programma di azione per ridurre le perditegià censite, avvalendosi delle ditte attualmente operanti conServizi.