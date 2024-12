Calciomercato.it - Napoli, super cena di Natale tra famiglia, vip e chef stellati

diine con personaggi illustri per la formazione azzurra nel giorno dell’infortunio di Alessandro BuongiornoGiornata piuttosto pesante per Alessandro Buongiorno, che durante l’allenamento odierno si è infortunato e ha riportato una fratture a due vertebre lombari. Almeno un mese e mezzo di stop per il difensore della Nazionale che tornerà chiaramente nel 2025, probabilmente a inizio febbraio.ditra, vip e– Calciomercato.itSalterà impegni importanti come Fiorentina, Atalanta, Juventus, Roma e forse riesce a recuperare per la trasferta contro la Lazio. C’è poco da festeggiare per lui. Ma la squadra aveva già organizzato ladiin una location pazzesca, unica e culturalmente di rilievo. Non lascia nulla a caso De Laurentiis che ha scelto il museo Nazionale di Pietrarsa, tra vagoni e binari, per festeggiare e brindare un serenoe un felice anno nuovo.