Lovotti porta in quota il Tolentino Matelica debutto amaro per Ionni

0 : Bucosse, Salvucci (42’ st Stefoni), Tizi, Strano, Badiali, Tomassetti, Stricker, Tortelli (36’ st Di Biagio), Moscati, Manna (23’ st Mariani),. All. Passarini.: Ginestra, Wahi (42’ st Merli), Giovannini, Mazzoni, Lucarini, Mistura, Gabrielli (32’ st Amico), Frulla, Iori, Antonioni (26’ st Bagnolo), Strupsceki. All.. Arbitro: Tasso di Macerata. Rete: 5’st. Note: ammoniti Lucarini,, Gabrielli, Moscati, Mistura. Calci d’angolo: 4:3. Spettatori: 800 circa, recupero 2’ pt, 6’ st. Vittoria preziosa per il, che chiude il girone d’andata al quarto posto. Per ilarriva una sconfitta alla prima del nuovo tecnico Iommi. La prima azione offensiva della partita è del, al 5’ con la conclusione di Strupsceki, attento Bucosse allunga in corner.