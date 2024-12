Lettera43.it - L’azzurra Daisy Osakue: «All’Apple Store pensavano che stessi rubando perché nera»

, primatista italiana del lancio del disco e atleta della nazionale azzurra, ha raccontato sui social un episodio di razzismo subito in un Appledi Torino. L’atleta, che vive a Moncalieri, si trovava nel negozio per acquistare un adattatore per il telefono quando è stata fermata da un addetto alla sicurezza che, secondo il suo racconto, le avrebbe chiesto di pagare prima di lasciare il negozio. «C’era tantissima gente e hanno fermato proprio me, bloccata all’improvviso come setutto il negozio. Mi dà fastidio, molto fastidio.che», ha dettoin alcune storie su Instagram.Il racconto di: «Capisco che stesse lavorando ma è racial profiling»«C’era una bella giornata, c’era il sole, e mi serviva un adattatore nuovoho comprato un nuovo cellulare», racconta