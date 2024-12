L’Atlético è già co-leader con il Barcellona e guarda il Real Madrid nello specchietto retrovisore

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-16 00:51:21 Calcio spagnolo:Sei vittorie di fila La Liga11 aggiungendo Champions e Copa del Rey. 18 punti senza fallire dal crollo del Villamarin e di questo si parla Simeone per spiegare alla sua gente cosa significa indossare l’elastico del Atletico. Tante vittorie prima di affrontare l’addio al 2024 in cui i biancorossi stanno facendo il loro mestiere, lottando per tutto.La lunga vittoria contro Getafe Vuol dire altri tre punti. Non tre qualsiasi, una volta che quelli del Metropolitano hanno approfittato della foratura delIn Vallecas per superare finalmente l’eterno rivale, che a un puntol’ascesa brutale, forse inaspettata, di un Atlético che ha già dato la caccia al Barça accedere alla co-ship pur avendo giocato una partita in meno.