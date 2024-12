Sport.periodicodaily.com - Il City perde anche il derby, Guardiola a rischio esonero

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per la sconfitta in Champions League contro la Juventus che ilva di nuovo ko contro i cugini dello United che vince in rimonta. Con appena una vittoria nelle ultime undici partite, la situazione per il tecnico Pepsi fa davvero pesante e non è da escludere un clamoroso allontanamento. ILIL: LA DELUSIONE DITempi duri per una squadra reduce da quattro titoli consecutivi in Premier League e che ora si ritrova quinto in classifica già a metà dicembre e con un distacco di nove punti dal Liverpool capolista. Inevitabile che tutta la responsabilità ricada sul tecnico spagnolo che comunque, dopo l’ottava sconfitta in campionato contro lo United, non cerca scuse: “I proprietari sanno che quando la situazione è brutta e iniziamo are partite, allora non è sostenibile.