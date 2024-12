Agi.it - Il cantiere della Metro C di Piazza Venezia diventa un murales

AGI - La prima opera d'arte contemporanea che trasformerà ilstazionedi Roma in un'installazione artistica per quattro mesi è 'Costellazioni di Roma' realizzata da Pietro Ruffo per il progetto '', un'opera che unisce terra e cielo in un'unica immagine che avvolge i 10 silos del. L'iniziativa di arte pubblica è promossa dalla società consortile per la costruzionelinea Cpolitana di Roma, guidata da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale e di concerto con le Soprintendenze competenti. L'opera di Ruffo crea un dialogo tra passato e presente, in cui la verticalità delle strutture funge da ponte simbolico tra la profondità delle radici storichecittà e l'infinito del cosmo. Questa intersezione tra dimensioni accompagna visivamente lo sviluppo urbano che la linea C, sta contribuendo a plasmare, coniugando tradizione e innovazione per immaginare una Roma del futuro a misura d'uomo.