Il Bisonte parte al top. Ma perde lucidità e va ko

ILFIRENZE 1 VOLLEY BERGAMO 1991 3 ILFIRENZE: Acciarri, Malual 24, Butigan 10, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello ne, Nervini 6, Mancini 8, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio 3, Davyskiba 13. All. Bendandi. BERGAMO: Piani 13, Adriano, Carraro, Bolzonetti ne, Strubbe 7, Mistretta, Armini (L1), Farina ne, Evans 4, Manfredini 13, Mlejnková 18, Alcántara ne, Spampatti (L2) ne, Cesé Montalvo 26. All. Parisi. Arbitri: Canessa – Carcione. Parziali: 26-24, 20-25, 23-25, 17-25. FIRENZE - A Palazzo Wanny IlFirenze si arrende al Bergamo dopo aver vinto il primo set mandonel corso del match senza trovare la forza di reagire. Inizio alla grande per le bisontine che si portano sul 6-1 con Malual, Butigan e Davyskiba ma le ospiti le agganciano sul 7-7 e vanno avanti.