Dove vanno in vacanza i bolognesi a Natale? Da Dubai all’Appennino

Bologna, 16 dicembre 2024 – Da mete lontane come le Maldive o il Sudafrica alle bellezze vicino a casa dell’Appennino bolognese e modenese. Le opzioni per chi vuole partire per le Feste natalizie sono numerose e per ogni possibilità di spesa o quasi, perché l’inflazione si è ovviamente fatta sentire in questo settore. Chi fra ipuò partire per un viaggio per le Feste cerca spesso un clima mite o caldo. Ma soprattutto le esperienze. Lo racconta dal suo osservatorio privilegiato Carlotta Sassatelli Salvadori, della storica agenzia Viaggi Salvadori di via Ugo Bassi, fondata nel 1929, che raccontai suoi clienti: “Le mete più scelte quest’anno? Le Maldive, il periodo è perfetto,, Mauritius, un po’ meno il Mar Rosso: sono classiche mete stagionali. Ma molti hanno scelto anche viaggi più itineranti come Cambogia, Thailandia, India o ancora Argentina, Brasile, Tanzania e Sudafrica.