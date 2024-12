Terzotemponapoli.com - Cucchi: “Scudetto? Inter e Napoli con maggiori possibilità di arrivare davanti. L’Atalanta …”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: sono convinto cheabbia tutti i numeri per competere fino alla fine per loRiccardoha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le parole del il giornalista:Atalanta, importante vincere partite anche soffrendo:“Gasperini è allenatore non solo di giocatori ma di uomini. E’ un mental coach, che sa perfettamente di campo e di calcio in termini più ampi. Sono convinto cheabbia tutti i numeri per competere fino alla fine per lo. Vedo da anni una crescita costante, anche dell’ambiente. C’è un grande lavoro dietro a questo successo. Macina gioco, anche a livello europeo. Sa giocare e ha giocatori importanti .E’ molto sottovalutata da una parte della critica la rosa. Molto dipenderà da quanto riusciranno a fare, che hannodilì