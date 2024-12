Ilgiorno.it - Centrale Caorso. Comuni in attesa del risarcimento

BOCCA D’ADDA (Lodi) “Arturo“ è in debito con ilodigiani confinanti: a Castelnuovo Bocca d’Adda, per esempio, attendono ancora circa un milione e mezzo di oneri compensativi da corrispondere a causa della vicinanucleare di, in provincia di Piacenza, attualmente in fase di dismissione e il cui reattore è soprannominato, appunto, Arturo. E a Caselle Landi i soldi reclamati sono molti di più. Quest’anno, il Comune castelnovese ha ricevuto poco più di 40mila euro come quota parte annuale dei contributi previsti per il 2022. Ilperò dovrebbe essere molto più alto visto che, a metà degli anni Duemila l’erogazione è stata tagliata del 70%. Sulla questione si è aperto da tempo un contenzioso con lo Stato: in primo grado il tribunale ha dato ragione aiche reclamano la cifra senza tagli.