?Censimento 2023 | stranieri in crescita +89% e anziani in aumento?

Censimento 2023: stranieri in crescita (+8,9%) e anziani in aumento

Siamo meno e sempre più vecchi e aumentano gli. Ildescrive un Italia in cui cala la popolazione (soprattutto al Sud e nelle isole), ma crescono gli(8,9%), gli italiani invecchiano (c’è un bimbo fino a 5 anni di età ogni 6 ultrasessantacinquenni), sono prevalentemente femmine (oltre il 51%), hanno più aspettativa di vita (+ 5mesi per gli uomini e +4mesi per le donne) e fanno meno figli (13mila nascite in meno rispetto al 2022).Al 31 dicembreIstat) la popolazione abitualmente dimorante in Italia si attestava a 58.971.230 individui (-0,4 per mille sull’anno precedente). Un lieve calo che nasconde dinamiche molto differenti a livello territoriale e sociale. Sud e Isole continuano a perdere abitanti, con cali significativi del -3,7 per mille e -3,8 per mille rispettivamente.