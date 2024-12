Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornand: confermata l’assenza di Vittozzi

Messa in archivio la secondadelladela Hochfilzen (Austria), il massimo circuito internazionale delfa rotta sulle nevi di-Le, in Francia, appuntamento previsto da giovedì 19 a domenica 22 dicembre.Tutto inizierà con la disputa della Sprint maschile, poi nel giorno successivo sarà la volta delle donne nel medesimo format. Il 21 dicembre assisteremo ai due inseguimenti per uomini e donne e stesso discorso domenica 22 con le due Mass Start.Per questa circostanza, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato nove atleti. Si tratta di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Nessuna sorpresa, quindi, edi Lisache dovrebbe tornare a disposizione per Oberhof (Germania), dal 9 al 12 gennaio 2025.