Puntomagazine.it - Arrestato un medico per detenzione illegale di armi e munizioni a Torre del Greco

Undelper possesso dirubate e clandestine, cone materiale sospettoNella giornata di sabato 14.12.2024, gli agenti della Polizia di Stato della quadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di P.S. didel, nell’ambito di servizi di polizia giudiziaria finalizzati alla ricerca di, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un, in servizio presso l’ospedale Maresca didel, in quanto ritenuto responsabile del delitto didi due pistole, di cui unaclandestina ed un’altra di provenienza furtiva.Durante la perquisizione, effettuata nell’abitazione del, ubicata in Trecase, venivano rinvenuti, in un ripostiglio ubicato al piano interrato, nr. 1 revolver marca Smith & Wesson cal.