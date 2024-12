Linkiesta.it - Altamura non è solo pane, ma può fare rima anche con pizza

La narrazione gastronomica sembra vivere ormai di una luce emotiva legata alla passione, ai ricordi, a quel non riuscire a stare lontani dalla cucina, ai piatti della nonna la domenica, che magicamente riprendono vita in ogni menu creativo. La famiglia è un ritorno costante nella mente e nelle mani di coloro che cucinano per professione. Provate a chiedere a uno chef qualsiasi da cosa trae ispirazione: la maggior parte vi risponderà rispolverando l’amore per la nonnina, spesso originaria del sud, e per quei piatti, preparati un tempo con amore, che oggi riescono, grazie a tecnica e competenza, a trovare una nuova, e più elevata, dimensione. Il lavoro nasce per passione e si è animati da un fuoco sacro che non si può non ascoltare. Certo, dietro questa narrazione c’è un aspetto romantico e romanzato, che può colpire nel cuore e nel segno, ma, diciamolo pure chiaramente: quanto è più sincero e simpatico quello che, invece, ammette candidamente di essersi ritrovato in cucina per pura e semplice necessità? A volta capita, infatti, che ci si debba rimboccare le maniche per vivere e allora il lavoro arriva per caso, ci si arrangia come si può e poi il destino ci mette lo zampino.