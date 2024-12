Ilgiorno.it - A Magnago il presepe è tecnologico. “Gesù? Un hard disk e un condensatore per dare energia al mondo”

(Varese), 16 dicembre 2024 – Nei prossimi giorni Papa Francesco riceverà una lettera di auguri natalizi speciale, inviata dagli studenti che frequentano ail corso quadriennale per operatore informatico di Promos-Cfp e che hanno realizzato con Massimiliano De Cinque, il loro docente, unparticolare. Per l’allestimento hanno utilizzato parti di apparecchi informatici, computer e cellulari, quindi schede elettroniche, processori, monitor, mouse, scarti elettronici recuperati altrimenti destinati alle discariche. I primi a essere entusiasti del risultato sono proprio i ragazzi del corso, lo sottolinea il docente De Cinque, che da vent’anni si occupa di riuso e di rigenerazione di computer poi donati a chi ne ha bisogno, scuole, associazioni, famiglie in difficoltà. Riuso e rigenerazione sono principi presenti nelle sue lezioni, seguite con passione dagli studenti subito messi alla prova con la pratica prevista nel corso.