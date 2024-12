Quotidiano.net - Viaggi di Natale 2024: quanto spenderanno gli italiani e come si sposteranno

Roma, 15 dicembre– Gliche quest’anno si concederanno uno durante le festività natalizie saranno 11,5 milioni, spendendo in media 335 euro a testa, per un totale stimato in quasi 4 miliardi di euro. Questi i risultati dell’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different.are in questo periodo dell’anno, oltre alle classiche vacanze estive, sta diventando una pratica sempre più diffusa. Tra coloro che quest’anno partiranno il 32% ha dichiarato di avere a disposizione un budget superiore rispetto a quello dello scorso anno, contro il 23% che, pur non rinunciando alo, ha minori risorse da dedicare a questa attività rispetto a dodici mesi fa, prevalentemente per motivi di natura economica. Sebbene la maggior parte deiatori attingerà ai propri risparmi, non mancherà chi dovrà ricorrere a un prestito personale, quasi il 2% del campione.