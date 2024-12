Biccy.it - Speciale Amici 24, nuova registrazione: due conduttrici al posto di Maria

Giovedì scorso è stata registrata la puntata di24 che andrà in onda oggi, mentre ieri sabato 14 dicembre negli studi Elios hanno registrato unovoluto da Enel. Si tratta di uno showcase con tre ragazzi come protagonisti. La puntata è stata condotta da Elena D’Amario, che ha dato la bella notizia ai ragazzi che sono stati scelti: “Sono felicissima di annunciarvi che quest’anno qui adc’è una novità molto importante. Avrete la possibilità i esibirvi davanti al pubblico in uno showcase tutto vostro, esclusivo, unico, grazie al contributo di Enel. Come funzionerà? Un panel di tre esperti sceglierà i tre ragazzi protagonisti, che nel loro percorso hanno incarnato maggiormente i valori di fiducia, innovazione, proattività, flessibilità e rispetto. I primi protagonisti di questo showcase siete voi, Daniele, Antonia e Luk3“.