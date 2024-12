Lanazione.it - Male la prima di Formisano: Pianese ko ad Arezzo, finisce 4-2

, 15 dicembre 2024 – Terza sconfitta di fila per ladel neo tecnicoche viene travolta da un super Pattarello, autore di quattro reti. Una sfida che già all’11’ vedeva l’passare con Pattarello che si libera in area e deposita alle spalle di Boer. L’si fa vedere con un tiro ravvicinato di Guccione, ma sul ribaltamento di fronte alla fine Mignani centra il bersaglio: Nicoli serve l’attaccante con un filtrante perfetto e il numero 9 realizza l’1-1. Risponde l’: Guccione prova a spaventare Boer con un calcio di punizione al 42’, ma due minuti dopo i padroni di casa trovano l’episodio per riportarsi avanti. L’arbitro indica il dischetto dopo un’azione confusa e Pattarello non sbaglia, 2-1. La ripresa comincia nel peggiore dei modi per la, che subisce il 3-1 dopo un inserimento di Pattarello.