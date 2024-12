Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 0-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: l’Itas insegue nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-15 Aceeeeee!! Altro grandissimo servizio di Michieletto, questa volta nulla può Alexandre.13-15 Gran servizio di Michieletto che costringe Alexandre ad una difesa in tuffo dietro ai cartelloni pubblicitari.però verticalizza immediatamente con iltempo su cui viene fischiata accompagnata ai brasiliani.12-15 La pipe di Lavia viene murata e ricade sul numero 15 di. Rychlicki tiene vivo il pallone in qualche modo e Pellacani fa pulizia sulla rete.11-15 Lungo anche il servizio di Rychlicki che ieri ha commesso 6 errori dai 9 metri.11-14 Lunga la battuta di Rodriguinho10-14 Si ferma a metà rete il servizio di Flavio.10-13 Il centrale brasiliano si fa perdonare con untempo vincente.9-13 C’è il tocco della rete da parte di Flavio.