L’intervista a de Pascale | Il mio piano su alluvione sanità e turismo

Faenza, 15 dicembre 2024 – Presidente Michele de, è il suo primo giorno alla guida dell’Emilia-Romagna. Ma non è a Bologna. “No, non è un caso”. Siamo a Faenza. Qui era tutto fango. Acqua e fango. “L’ci ha segnati per sempre. Ho tenuto la delega alla ricostruzione, è un impegno che non tradirò”. BOLOGNA INSEDIAMENTO ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E cosa fa a Faenza? “Siamo qua per la consegna di mezzi per la Protezione civile”. Coordinamento provinciale protezione Civile, nuovi mezzi, via celle, foto Stefano Tedioli Protezione civile che lei vuole riformare. “E non cambio idea: da una parte ci deve essere la Protezione civile, dall’altra l’agenzia di sicurezza del territorio, quella che gestisce i corsi d’acqua e gli interventi strutturali”.